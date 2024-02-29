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لبنان

بري يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

Lebanon 24
29-02-2024 | 07:19
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المارشال مارتن سامبسون والوفد المرافق حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما الميدانية منها على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة
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وتابع الرئيس بري  المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة خلال استقباله وزير الخارجية النمسوي الكسندر شالينبرغ والوفد المرافق بحضور سفير النمسا لدى لبنان رينيه إيمري.
 
كما التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط المارشال سامبسون، يرافقه خلفه الأدميرال Edward Ahlgren ووفد.
 
وجرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة إضافة الى مجالات التعاون بين وزارتي البلدين.
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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