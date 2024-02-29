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لبنان

بسبب جدار الصوت.. هذا ما حصل في الجنوب

Lebanon 24
29-02-2024 | 07:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الزجاج في سنتر ضاهر في منطقة البرغلية تحطم بسبب جدار الصوت، ما تسبب باصابة السيدة خ. ضاهر بجراح طفيفة من تناثر الزجاج. 
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