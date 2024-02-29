بسبب جدار الصوت.. هذا ما حصل في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الزجاج في سنتر ضاهر في منطقة البرغلية تحطم بسبب جدار الصوت، ما تسبب باصابة السيدة خ. ضاهر بجراح طفيفة من تناثر الزجاج.

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