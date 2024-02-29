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لبنان

ميقاتي استقبل وزير خارجية النمسا.. شالينبرغ: الحل الديبلوماسي هو الخيار الافضل للجميع

Lebanon 24
29-02-2024 | 08:19
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرغ  بعد ظهر اليوم في السرايا.
شارك في الاجتماع سفير النمسا لدى لبنان رينيه إيمري والوفد المرافق. كما حضر مشتشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.
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في خلال الاجتماع أكد وزير خارجية النمسا على "أن الحل الديبلوماسي للوضع في المنطقة هو الخيار الافضل للجميع". 
وشدد" على ضرورة التوصل الى حل دولي للقضية الفلسطينية يضمن حق الفلسطينيين في العيش الكريم ، بما يساهم في ارساء الاستقرار في المنطقة".
واشاد" بالدور المهم الذي تقوم به القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"، داعيا "الجميع الى تطبيق القرار الدولي الرقم1701 بما يحفظ الامن في جنوب لبنان".
 
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