Advertisement

لبنان

من بلدة كفرا.. شهيد جديد لحزب الله في الجنوب

Lebanon 24
29-02-2024 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1169883-638448173622830779.jpeg
Doc-P-1169883-638448173622830779.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى حزب الله محمود علي حمود "أبو هادي" مواليد عام 1986 من بلدة كفرا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ردًا على استشهاد مدنيين في كفرا.. حزب الله يُمطر "مستعمرة إيلون" بالكاتيوشا
lebanon 24
29/02/2024 17:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالطيران مواقع تابعة لـ"حزب الله" في مناطق كفرا وصديقين وهاجمنا بالمدفعية بلدة حولا جنوبي لبنان
lebanon 24
29/02/2024 17:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرب اقتربت.. هل تفكر إسرائيل بما سيفعل بها "حزب الله"؟
lebanon 24
29/02/2024 17:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية
lebanon 24
29/02/2024 17:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

كفرا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:26 | 2024-02-29
05:00 | 2024-02-29
10:00 | 2024-02-29
09:38 | 2024-02-29
09:17 | 2024-02-29
09:05 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24