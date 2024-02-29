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لبنان
من بلدة كفرا.. شهيد جديد لحزب الله في الجنوب
Lebanon 24
29-02-2024
|
08:27
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نعى حزب الله محمود علي حمود "أبو هادي" مواليد عام 1986 من بلدة كفرا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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