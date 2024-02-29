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لبنان

ضبط تعديات على الشبكة الكهربائية في جبيل.. وتحذير من الشركة المشغلة

Lebanon 24
29-02-2024 | 08:31
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أعلنت شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية" التابعة لإمتياز كهرباء جبيل، في بيان "ضبطها من 15/1/2024الى 26/2/2024 للعديد من السرقات للتيار الكهربائي في البلدات التابعة للامتياز".
 
وأشارت في بيان الى إن "سرقة التيار هو بمثابة سرقة أموال وهذا جرم يحاسب عليه". وناشدت جميع المواطنين المخلصين "الإبلاغ عن أي إشتباه لأي محاولة سرقة".
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كما نشرت أسماء السارقين للتيار، معتبرة "أن من يسرق التيار الكهربائي يمكنه أن يسرق أي شيء".
 
وختمت: "كفانا تعديات و سرقات وكفانا لا مبالاة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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