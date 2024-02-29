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لبنان

خلاف بين طالب وزميلته تطوّر إلى تضارب.. هذا ما حصل داخل أحد المعاهد

Lebanon 24
29-02-2024 | 09:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن خلافاً وقع صباح اليوم بين طالب وطالبة في أحد المعاهد في منطقة ابي سمراء في طرابلس، ما دفع الأخيرة إلى الاتصال بأشقائها الذين حضروا الى المكان ليتطور الخلاف الى تضارب بينهم وبين الطالب. 
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وعلى الفور حضرت قوة من الجيش والمخابرات الى المكان وجرى تطويق الاشكال دون وقوع اصابات. 
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