Advertisement

لبنان

حادث سير بين دراجة نارية وسيارة في الضنية.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
29-02-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1169907-638448231139841517.jpg
Doc-P-1169907-638448231139841517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اصيب شاب بجروح ورضوض إثر إصطدام دراجة نارية بسيارة على الطريق العام في محلة بيت العرب في بلدة بخعون -الضنية. وقد قام فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة وعمل على إسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج.
Advertisement

وفي بلدة السفيرة، أدّى حادث سير آخر إلى وقوع إصابتين على الطريق العام في البلدة، وقد عمل فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى طرابلس الحكومي للمعالجة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:16 | 2024-02-29
11:57 | 2024-02-29
11:50 | 2024-02-29
11:36 | 2024-02-29
11:36 | 2024-02-29
11:29 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24