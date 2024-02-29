حادث سير بين دراجة نارية وسيارة في الضنية.. هل من إصابات؟

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اصيب شاب بجروح ورضوض إثر إصطدام دراجة نارية بسيارة على الطريق العام في محلة بيت العرب في بلدة بخعون -الضنية. وقد قام فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة وعمل على إسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج.وفي بلدة السفيرة، أدّى حادث سير آخر إلى وقوع إصابتين على الطريق العام في البلدة، وقد عمل فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى طرابلس الحكومي للمعالجة.