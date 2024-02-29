Advertisement

لبنان

الأب نصر يحذّر: صدقيتنا على المحك

Lebanon 24
29-02-2024 | 10:06
A-
A+
Doc-P-1169909-638448233962648555.png
Doc-P-1169909-638448233962648555.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، إلى مديري المدارس الخاصة غير المجانية في لبنان في بيان قال فيه:" لقد بلغ مجموع ما حصلته مبادرة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مع النقابات الأخرى في المدارس الخاصة لتاريخه أكثر من 100 مليار ليرة لبنانية لصالح المعلمين المتقاعدين. وهذا دليل على مدى التزام عدد كبير من المدارس الخاصة غير المجانية بكلمتها وجديتها وشعورها بالمسؤولية. ولا أخفي عنكم أن صدقيتنا على المحك! ولا نريد أن نسمح لأحد بالمتاجرة بها!".
Advertisement
 
وطالب نصر المدارس الخاصة غير المجانية  كافة بـ "الإسراع في القيام بالواجب الأخلاقيّ تجاه المعلمين المتقاعدين قبل نهاية الأسبوع المقبل. كما أطلب من إدارة صندوق التعويضات أن تنشر على موقعها الإلكتروني في نهاية الشهر الحالي جدولا مفصلا بالأرقام المحصلة وغير المحصلة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:16 | 2024-02-29
11:57 | 2024-02-29
11:50 | 2024-02-29
11:36 | 2024-02-29
11:36 | 2024-02-29
11:29 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24