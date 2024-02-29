احتراق منزل في الجنوب.. العدوّ استهدفه

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الاسرائيلي استهدف منزلاً في بليدا.

وتوجه فريق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية - فوج ميس الجبل إلى المكان المستهدف لإطفاء الحريق، كما توجهت فرق الاسعاف الى المكان.