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لبنان

احتراق منزل في الجنوب.. العدوّ استهدفه

Lebanon 24
29-02-2024 | 10:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الاسرائيلي استهدف منزلاً في بليدا. 
 
وتوجه فريق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية - فوج ميس الجبل إلى المكان المستهدف لإطفاء الحريق، كما توجهت فرق الاسعاف الى المكان. 
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