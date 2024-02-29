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لبنان

هذه الطرقات ستُقفل غدّاً

Lebanon 24
29-02-2024 | 11:02
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:

بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، سيقام بتاريخ غد الجمعة 01-03-2024، احتفال في محلة "Marina" الضبيّة. لذلك، سيتم إقفال كل المداخل والمفارق المؤدّية إلى الطريق البحرية بالإتجاهَين (من الضبية باتجاه بيروت، ومن أوتوستراد اميل لحود على الجسر المؤدي إلى الطريق البحرية باتجاه جونية).
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لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

منع مرور وقوف السيارات على طول الطريق البحرية بالاتجاهين، اعتباراً من الساعة 14،00 من التاريخ المذكور وحتى الساعة 17،00 من التاريخ ذاته.
يرجى من أصحاب الشركات الخاصة، ولا سيّما شركات توزيع الغاز والمحروقات عدم ركن مركباتهم على جانبَي الطريق البحرية، وإخراجها قبل الساعة 14،00.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور.
 
 
 
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