ميقاتي: الهدنة في غزة قد تبدأ الأسبوع المقبل وحزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه

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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم الخميس إن الهدنة التي قد تبدأ في قطاع غزة الأسبوع المقبل ستؤدي إلى محادثات غير مباشرة لإنهاء القتال على طول الحدود الجنوبية للبنان.وفي مقابلة مع رويترز، قال ميقاتي إنه واثق من أن حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه، منهية ما يقرب من خمسة أشهر من القصف والغارات الجوية".وقال ميقاتي إن التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات العسكرية في غزة الذي "يلوح في الأفق" من شأنه أن يمهد الطريق لتهدئة مستدامة في لبنان.وأضاف "هناك حديث جدي لوقف العمليات العسكرية في غزة وأعتقد أنه قريبا إن شاء الله وفي مطلع الأسبوع المقبل يوجد في الأفق نوع من اتفاق في هذا الموضوع وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم ويسمى (تفاهم رمضان)".وأوضح أنه عرف ذلك من خلال "التقارير الدبلوماسية التي تصلني من الخارج ومن خلال الاتصالات التي تحصل مع الجميع... وحتما عندي اتصالات مستمرة إذا كانت اتصالات هاتفية معلنة أو غير معلنة أو اتصالات مباشرة مع كل المعنيين".وقال "حتما بإذن الله إذا قدرنا أن نصل إلى وقف العمليات العسكرية في غزة أنا اعتقد أنه أمامنا أسابيع مكثفة من المفاوضات لكي نستطيع أن نصل إلى ما أسميه دائما استقرار طويل الأمد في الجنوب".وأردف ميقاتي أنه "كان هناك استحالة أن نبدأ أي مفاوضات ونحن نشاهد ماذا يحصل في غزة. بالتالي كان فيه خطر أن تفشل المفاوضات إذا بقت غزة مستمرة في هذه الطريقة."وقال إنه منذ السابع من تشرين الأول ولبنان "يتعرض ونتعرض كل يوم إلى الانتهاكات من قبل الإسرائيليين في الأجواء والغارات على الأراضي اللبنانية".وتساءل ميقاتي "هل يستطيعون القضاء على القضية الفلسطينية بالدم والدمار والحرب." مضيفا أن "هذا كله سيولد المزيد من الدمار والحرب. علينا أن نكون واقعيين الحل يكون بحل الدولتين"وقال "تعودنا في خلال 75 سنة ماضية على هذا العنف الإسرائيلي، ولكن حقيقة أنا لم أتعود بعد على هذا السكوت والصمت العالمي على ما يقوم به الإسرائيلي خاصة ما حصل في غزة من قتل الشيوخ والنساء والأطفال. يقولون إن هذا كله ردا على السابع من أكتوبر، سؤالي: هل هذا هو الرد العادل، هل هو متوازن؟"وقال ميقاتي إنه التقى بالمبعوث الاميركي الخاص آموس هوكستين في شباط في ميونيخ "وأعتقد كما فهمت في حينه أنه يرتب لزيارات قريبة إلى لبنان وأعتقد أنه سيكثف من زياراته".وعندما سُئل عما إذا كان حزب الله قد أبدى مرونة للمضي قدما في المحادثات، أشار ميقاتي إلى أن "التعاون" الذي أبدته "جميع الأطراف" لتسهيل الاتفاق البحري يمكن تكراره في اتفاق الحدود البرية.وأشار إلى أن "الخروقات التي نراها كلها تحصل من ناحية إسرائيل وأنا متأكد أنه باللحظة التي توقف فيها إسرائيل خروقاتها للبنان أنا على يقين إن حزب الله لن يخرق أو يرد على أمر لم يحصل".ورفض الرد على الأسئلة المتعلقة بموقف حزب الله بشأن وقف إطلاق النار قائلا "أنا أتحدث باسم لبنان ونحن مستعدون لتنفيذ القرار 1701 بالكامل".وقال ميقاتي إن الجيش لم يستطع أن يقوم بدوره كاملا في القرار 1701 بسبب "الموارد الضئيلة". وأضاف "فنحن اليوم عندما يتم طرح تعزيز الجيش في الجنوب نحن نطرح أيضا أننا نريد مساعدة من أجل تعزيز الجيش في قدراته أن يكون في الجنوب".