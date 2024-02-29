جنبلاط عرض التطورات مع السفير الألماني

إلتقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، سفير ألمانيا كورت جورج شتوكل - شتيلفريد، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط ونائبه زاهر رعد.



خلال اللقاء، تم عرض الأوضاع والتطورات العامة.