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لبنان

جنبلاط عرض التطورات مع السفير الألماني

Lebanon 24
29-02-2024 | 11:36
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إلتقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، سفير ألمانيا كورت جورج شتوكل - شتيلفريد، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط ونائبه زاهر رعد.

خلال اللقاء، تم عرض الأوضاع والتطورات العامة.
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جنبلاط

السفير الألماني

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