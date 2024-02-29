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لبنان

خبرٌ حاسم... هل من مواقع صواريخ وشبكة أنفاق في جبيل وكسروان؟

Lebanon 24
29-02-2024 | 11:36
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداولت وسائل إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو صادر عن جهة تابعة للعدوّ الإسرائيلي، يدعي فيه وجود مواقع صواريخ وشبكة أنفاق في جبيل وكسروان.
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بعد إجراء التدقيق اللازم، يهم قيادة الجيش أن تؤكد كذب مزاعم العدوّ، وتوضح أن الفيديو يعرض مشاهد لمنشآت مدنية وحفريات تعود إلى مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، أُقيمت لأغراض الصيانة ولحاجة سد جنة من تصريف المياه.
 
 
 
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