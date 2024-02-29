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لبنان

بصواريخ "فلق"... "حزب الله" يقصف إسرائيل ردّاً على غارة كفرا

Lebanon 24
29-02-2024 | 11:57
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا، استهدف ‌‌‌مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة غورين  بصواريخ فلق".
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