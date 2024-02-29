عثمان عرض الاوضاع مع عبدالله

التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مكتبه، في ثكنة المقر العام، ظهر اليوم، النائب بلال عبد الله، في زيارة تخللها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

Advertisement

ايضاً، استقبل عثمان، بعد ظهر اليوم، مدير مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في إفريقيا والشرق الأوسط (INL) دايفيد غالبريث، يرافقه مدير مكتب الـ INL في السفارة الأميركية في لبنان دايفيد أتكنسون وألين شامشيان، ومايكل فينتي، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق.

وخلال اللقاء، الذي حضره رئيس ديوان المدير العام العميد جهاد أبو مراد، تم عرض للأوضاع العامة في البلاد.