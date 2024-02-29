Advertisement

لبنان

عثمان عرض الاوضاع مع عبدالله

Lebanon 24
29-02-2024 | 12:04
A-
A+
Doc-P-1169950-638448307839476109.png
Doc-P-1169950-638448307839476109.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مكتبه، في ثكنة المقر العام، ظهر اليوم، النائب بلال عبد الله، في زيارة تخللها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

 
Advertisement

ايضاً، استقبل عثمان، بعد ظهر اليوم، مدير مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في إفريقيا والشرق الأوسط (INL) دايفيد غالبريث، يرافقه مدير مكتب الـ INL في السفارة الأميركية في لبنان دايفيد أتكنسون وألين شامشيان، ومايكل فينتي، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق.

 

وخلال اللقاء، الذي حضره رئيس ديوان المدير العام العميد جهاد أبو مراد، تم عرض للأوضاع العامة في البلاد.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:16 | 2024-02-29
16:40 | 2024-02-29
16:17 | 2024-02-29
16:08 | 2024-02-29
16:00 | 2024-02-29
15:17 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24