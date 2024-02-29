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لبنان

شاب يتعرّض للإصابة... هاجمه كلب وهذه الصور تُوثّق ما حصل معه مساء اليوم

Lebanon 24
29-02-2024 | 12:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ كلباً قام بعضّ الشاب ع.س، في صدره، في منطقة جبل محسن.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ إصابة الشاب طفيفة.
 
 
وناشد أهالي المنطقة المعنيين بضرورة معالجة مشكلة الكلاب الشاردة.
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جبل محسن

كلب

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