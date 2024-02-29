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لبنان

أميركا تُوجّه إتّهاماً للبنانيين... هكذا يُشاركون في شنّ هجمات ضدّ السفن

Lebanon 24
29-02-2024 | 12:57
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قال المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، إن "نشطاء من إيران و"حزب الله" يقدمون الدعم داخل اليمن للحوثيين من أجل شنّ هجماتهم ضدّ الملاحة الدولية".

وأضاف أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ، أنّ "إيران تجهّز وتسهّل هجمات الحوثيين التي استدعت ردا عسكريا من الولايات المتحدة وبريطانيا".
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وتابع ليندركينغ بأن "تقارير عامة موثوقة تشير إلى أن عددا كبيرا من نشطاء "حزب الله" الإيرانيين واللبنانيين يدعمون هجمات الحوثيين من داخل اليمن"، مردفا: "لا أستطيع أن أتخيّل أن الشعب اليمني يريد هؤلاء الإيرانيين في بلاده؛ هذا يجب أن يتوقف". (عربي 21)
 
 

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