بالفيديو... هكذا استهدف العدوّ الإسرائيليّ مبنى في جنوب لبنان

⭕️ #عاجل
قبل قليل أغارت طائرات مقاتلة على مبنى عسكري تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة بليدا، رُصد فيه عنصر إرهابي.
بالإضافة إلى ذلك، قوات جيش الدفاع شنت هجومًا لإزالة التهديد في منطقة ميس الجبل.
تم رصد عمليات إطلاق باتجاه منطقة غورين، دون وقوع إصابات. قوات جيش الدفاع… pic.twitter.com/aK4QLdemsl
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 29, 2024
⭕️ #عاجل
قبل قليل أغارت طائرات مقاتلة على مبنى عسكري تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة بليدا، رُصد فيه عنصر إرهابي.
بالإضافة إلى ذلك، قوات جيش الدفاع شنت هجومًا لإزالة التهديد في منطقة ميس الجبل.
تم رصد عمليات إطلاق باتجاه منطقة غورين، دون وقوع إصابات. قوات جيش الدفاع… pic.twitter.com/aK4QLdemsl