بالفيديو... هكذا استهدف العدوّ الإسرائيليّ مبنى في جنوب لبنان

قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ طائرات حربيّة أغارت على مبنى عسكريّ، زعم أنّه لـ"حزب الله" في منطقة بليدا الجنوبيّة.

وفي هذا السياق، قالت مصادر "العربية"، عن إستشهاد شخصين من "حزب الله" جراء الغارة على بليدا.