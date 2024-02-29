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لبنان

بالفيديو... هكذا استهدف العدوّ الإسرائيليّ مبنى في جنوب لبنان

Lebanon 24
29-02-2024 | 14:15
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قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ طائرات حربيّة أغارت على مبنى عسكريّ، زعم أنّه لـ"حزب الله" في منطقة بليدا الجنوبيّة.
 
وفي هذا السياق، قالت مصادر "العربية"، عن إستشهاد شخصين من "حزب الله" جراء الغارة على بليدا. 
 
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