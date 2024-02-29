Advertisement

لبنان

مطادرة سيارة وتوقيف سائقها... ما فعله مروّع

Lebanon 24
29-02-2024 | 14:38
A-
A+
Doc-P-1169993-638448395751309457.jpg
Doc-P-1169993-638448395751309457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيارة صدمت أحد الأشخاص، قرب جسر الملولة باتّجاه عكار.
 
 
وقام شبانٌ كانوا في المحلة، بمطاردة السيارة، بعدما فرّ سائقها.
 
 
Advertisement
وبعد توقيف السائق، تبيّن أنّه تحت تأثير الكحول.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حادث سير بين دراجة نارية وسيارة في الضنية.. هل من إصابات؟
lebanon 24
29/02/2024 23:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مزارعو عكار يرفعون الصوت: اختربت بيوتنا!
lebanon 24
29/02/2024 23:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند الحدود السورية اللبنانية
lebanon 24
29/02/2024 23:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: مسيّرة يرجح أنها إسرائيلية استهدفت سيارة عند الحدود السورية اللبنانية (العربية)
lebanon 24
29/02/2024 23:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

سيارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:16 | 2024-02-29
16:40 | 2024-02-29
16:17 | 2024-02-29
16:08 | 2024-02-29
16:00 | 2024-02-29
15:17 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24