مطادرة سيارة وتوقيف سائقها... ما فعله مروّع

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيارة صدمت أحد الأشخاص، قرب جسر الملولة باتّجاه عكار.

وقام شبانٌ كانوا في المحلة، بمطاردة السيارة، بعدما فرّ سائقها.

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وبعد توقيف السائق، تبيّن أنّه تحت تأثير الكحول.