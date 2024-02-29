حادثة مُؤلمة جدّاً في بلدة جنوبيّة... إليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شابة أقدمت على الإنتحار، في بلدة شوكين في قضاء النبطيّة.

وبحسب المعلومات، فإنّ الشابة قامت بإطلاق النار على نفسها، من مسدسٍ حربيّ.