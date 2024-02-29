Advertisement

لبنان

حادثة مُؤلمة جدّاً في بلدة جنوبيّة... إليكم ما حصل

Lebanon 24
29-02-2024 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1169999-638448402955861168.jpg
Doc-P-1169999-638448402955861168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شابة أقدمت على الإنتحار، في بلدة شوكين في قضاء النبطيّة.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ الشابة قامت بإطلاق النار على نفسها، من مسدسٍ حربيّ.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
طائرة مسيرة إنتحارية تستهدف القاعدة الأميركية في حقل الكونيكو للغاز بريف دير الزور (الميادين)
lebanon 24
29/02/2024 23:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المسيرات الإنتحارية.. هكذا أقلقت صفو القواعد الأميركية
lebanon 24
29/02/2024 23:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"هجمات إنتحارية لحزب الله".. تقرير يكشف المفاجآت!
lebanon 24
29/02/2024 23:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة إنتحار في كسروان... اب لفتاتين أطلق النار على نفسه!
lebanon 24
29/02/2024 23:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24

شوكين

إنتحار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:16 | 2024-02-29
16:40 | 2024-02-29
16:17 | 2024-02-29
16:08 | 2024-02-29
16:00 | 2024-02-29
15:17 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24