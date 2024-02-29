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لبنان

علي حسن خليل: مرشحنا سيادي وعلى رأس السطح

Lebanon 24
29-02-2024 | 14:51
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رأى النائب علي حسن خليل، أنّ "الموازنة لا تُلبّي المطلوب ولا الواقع، والزيادات يجب أن تكون من ضمن أساس الراتب لاحتسابها في تعويضات نهاية الخدمة بعد التقاعد".
 
 
وأشار حسن خليل للـ"أم تي في"، إلى أنّ "من حقّ الناس أن تسأل عن مسؤوليتنا، ولكن مجموعتنا السياسية كانت تُهاجَم بشكل مستمرّ، في حين كنا نُشارك في الاجتماعات ونُحذّر حسان دياب وحكومته من الخطوات المالية التي اتخذت"
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وأضاف: "وزراؤنا عبّروا عن تحفظهم في جلسة مجلس الوزراء بسبب تشتيت الزيادات التي أقرّت في تركيبة غير مفهومة".
 
 
وقال حسن خليل: لم ألتقِ جعجع ولا يوجد أي مانع مبدئي من اللقاء معه، فلا أعداء لحركة أمل في لبنان إنما خصومات سياسية".
 
وتابع: بالنسبة لنا مرشحنا سيادي وهو مرشحنا على رأس السطح، ونشجع حراك اللجنة الخماسية وندعم اي جهد دولي من اجل لبنان، وان شاء الله لا تحتاج اللجنة نفسها الى طاولة حوار".
وقال: نحن نفصل بين الحرب في غزة وفي الجنوب وملف الرئاسة، ولا يجب ربط نتائج حرب غزة بالرئاسة".
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