سليم: لديّ ملاحظات أساسيّة على نتائج امتحانات الحربيّة

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وأضاف سليم للـ"ال بي سي": "حاولت إستباق الأمور قبل شغور موقع رئيس الاركان والمفتش العام في وزراة الدفاع وموقع المدير العام في الوزراة، وسعيت قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون أنّ أُعيّن في هذه المواقع، ولكن قوبلت بـ"اشاحة الوجه" من قبل الجميع تقريبًا وكان اتجاههم نحو التمديد".

وتابع أنّ "المسار الذي اعتُمد في رئاسة الاركان غير مقبول في الدستور ولا في قانون الدفاع".

وقال سليم: "وجهّت كتابًا الى قيادة الجيش وعممته على مؤسسات الدفاع الوطني لتبيان المخالفة الدستورية التي حصلت في موضوع رئاسة الاركان، وفي القانون رئيس الاركان غير موجود".



وأضاف: "لديّ ملاحظات أساسيّة على نتائج امتحانات الحربيّة، وأعالج الموضوع مع قائد الجيش".

قال وزير الدفاع موريس سليم "لدينا كامل الثقة بالجيش وبتاريخه المشرّف، وهو يقوم بواجبه الوطني على مدى عقود، وأثبت انه جيش مميز بوحداته ومكوناته وقام بانجازات وطنية كبرى لحماية لبنان، ولا نقبل ما يُتّهم به".