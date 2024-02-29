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لبنان

العثور على طائرة إسرائيليّة في الجنوب... شاهدوا بالصور ماذا كانت تحمل

Lebanon 24
29-02-2024 | 15:17
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صدر عن قيادة الجيش ـــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29 / 2 /2024، وأثناء تنفيذ دورية مشتركة بين الجيش واليونيفيل في منطقة اللبونة، عثر عناصر الدورية على طائرة مسيرة (Drone) تابعة للعدوّ الإسرائيلي تحمل منشورات، وقد عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكها ونقلها.
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