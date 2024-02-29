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لبنان

شهيدان جديدان لـ"الحزب"... هذه هويّتهما

Lebanon 24
29-02-2024 | 16:08
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نعى "حزب الله" في بيان، الشهيدين:
 
 
- علي عبد الرحمن جمعة "دانيال" مواليد عام 2001 من بلدة كفركلا وسكان بلدة دبعال في جنوب لبنان.
 
 
- عبد الله حسن عسل "مظلوم" مواليد عام 1986 من بلدة دبعال في جنوب لبنان.
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