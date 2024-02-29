نعى "حزب الله" في بيان، الشهيدين:

- علي عبد الرحمن جمعة "دانيال" مواليد عام 2001 من بلدة كفركلا وسكان بلدة دبعال في جنوب لبنان.

- عبد الله حسن عسل "مظلوم" مواليد عام 1986 من بلدة دبعال في جنوب لبنان.