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لبنان
شهيدان جديدان لـ"الحزب"... هذه هويّتهما
Lebanon 24
29-02-2024
|
16:08
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نعى "حزب الله" في بيان، الشهيدين:
- علي عبد الرحمن جمعة "دانيال" مواليد عام 2001 من بلدة كفركلا وسكان بلدة دبعال في جنوب لبنان.
- عبد الله حسن عسل "مظلوم" مواليد عام 1986 من بلدة دبعال في جنوب لبنان.
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