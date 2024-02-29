الجيش الإسرائيلي: قتلنا 3 قادة بارزين في "الحزب"

قال الجيش الإسرائيلي، إنه "قتل على مدار الشهر الأخير، 3 قادة بارزين في "حزب الله"، وأضاف عن استعداده للحرب "إذا لزم خوضها".



وأوضح الجيش الإسرائيلي على لسان الناطق باسمه قائلا: "نُواصل عملياتنا على الحدود الشمالية هجوميا ودفاعيا، فعلى مدار الشهر الأخير قضينا على أكثر من ستين عنصرا تابعا لحزب الله، وعلى ثلاثة قادة بارزين برتبة قادة ألوية". (روسيا اليوم)

Advertisement