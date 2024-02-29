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لبنان
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 3 قادة بارزين في "الحزب"
Lebanon 24
29-02-2024
|
16:40
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قال الجيش الإسرائيلي، إنه "قتل على مدار الشهر الأخير، 3 قادة بارزين في "حزب الله"، وأضاف عن استعداده للحرب "إذا لزم خوضها".
وأوضح الجيش الإسرائيلي على لسان الناطق باسمه قائلا: "نُواصل عملياتنا على الحدود الشمالية هجوميا ودفاعيا، فعلى مدار الشهر الأخير قضينا على أكثر من ستين عنصرا تابعا لحزب الله، وعلى ثلاثة قادة بارزين برتبة قادة ألوية". (روسيا اليوم)
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