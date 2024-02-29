Advertisement

لبنان

الجيش الإسرائيلي: قتلنا 3 قادة بارزين في "الحزب"

Lebanon 24
29-02-2024 | 16:40
A-
A+
Doc-P-1170031-638448469043362332.jpg
Doc-P-1170031-638448469043362332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الجيش الإسرائيلي، إنه "قتل على مدار الشهر الأخير، 3 قادة بارزين في "حزب الله"، وأضاف عن استعداده للحرب "إذا لزم خوضها".

وأوضح الجيش الإسرائيلي على لسان الناطق باسمه قائلا: "نُواصل عملياتنا على الحدود الشمالية هجوميا ودفاعيا، فعلى مدار الشهر الأخير قضينا على أكثر من ستين عنصرا تابعا لحزب الله، وعلى ثلاثة قادة بارزين برتبة قادة ألوية". (روسيا اليوم)
Advertisement

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2024-02-29
16:17 | 2024-02-29
16:08 | 2024-02-29
16:00 | 2024-02-29
15:17 | 2024-02-29
15:11 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24