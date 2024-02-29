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لبنان
رفض لقاء
Lebanon 24
29-02-2024
|
17:00
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يتّجه تكتّل مسيحي الى رفض أي لقاء يشتمُّ منه طلب سحب مرشحه من السباق الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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