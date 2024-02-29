14
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سفراء الخماسية في السرايا اليوم.. ومحطة حاسمة لـ"الإعتدال" مع كتلة الحزب الإثنين
Lebanon 24
29-02-2024
|
22:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفراء دول "اللجنة الخماسية"عند العاشرة والنصف صباح اليوم في السرايا، ويعرض معهم الافكار والتوجهات التي يحملونها من دولهم في إطار المهمة الموكولة لهم بمساعدة اللبنانيين على تجاوز الصعاب، وتسهيل وتسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية.
Advertisement
وهذا اللقاء للسفراء، هو الثاني في غضون شهر، منذ زيارتهم الأولى لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، في الاول من شباط الماضي، ومنذ ذلك الحين، لم يقم سفراء اللجنة بأي تحركات في اطار المهمة الموكولة اليهم.
في السياق ، لم يسجل الملف الرئاسي أيّ جديد بانتظار استكمال كتلة «الاعتدال الوطني» مساعيها، حيث ستلتقي الاثنين المقبل كتلة الوفاء للمقاومة، دون امال كبيرة بوجود جديد يمكن البناء عليه راهنا، كما تقول اوساط سياسية، لان الملف اللبناني بمجمله بات مترابطا بانتهاء الحرب على غزة والجنوب حيث لن يكون لبنان بعيدا عن معالم الخرائط الجديدة في المنطقة.
وقال النائب سجيع عطية، الذي التقى الرئيس ميقاتي في السرايا :"الامور تسير بشكل ايجابي، وعلى احسن ما يرام، ونأمل ان تحل الاعياد، ويكون قد انتخبنا رئيساً للجمهورية".
واعتبر النائب وليد البعريني ان الرئيس بري لاقى المبادرة بطريقة ايجابية، معتبرا ان تأييد المبادرة يتوقف على التزام الاطراف بالتنفيذ.
وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله ان «حزب الله مع الحوار الداخلي غير المقيد بأي شروط مسبقة او وضع فيتوات او فرض خيارات، وسندرس بروح ايجابية اي مبادرة ستعرض علينا»
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلمات مؤثرة.. فنان لبناني يرثي فادي ابراهيم ووالدته
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. فنان لبناني يرثي فادي ابراهيم ووالدته
01:08 | 2024-02-29
29/02/2024 01:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الطرقات ستُقفل غدّاً
Lebanon 24
هذه الطرقات ستُقفل غدّاً
11:02 | 2024-02-29
29/02/2024 11:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قطعت عخير وسلامة".. مذيع الـ MTV يتعرّض لوعكة صحية ويدخل المُستشفى
Lebanon 24
"قطعت عخير وسلامة".. مذيع الـ MTV يتعرّض لوعكة صحية ويدخل المُستشفى
01:46 | 2024-02-29
29/02/2024 01:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة في قناة لبنانيّة تفوز بلقب ملكة جمال... شاهدوا الصور
Lebanon 24
مذيعة في قناة لبنانيّة تفوز بلقب ملكة جمال... شاهدوا الصور
16:00 | 2024-02-29
29/02/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا الموعد... احتمال قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان!
Lebanon 24
في هذا الموعد... احتمال قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان!
01:15 | 2024-02-29
29/02/2024 01:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2024-03-01
إجتماع ميقاتي وسفراء "اللجنة الخماسية" اليوم: عودة تفعيل الاتصالات الرئاسية
00:49 | 2024-03-01
ليل مشتعل جنوبًا... والطيران الاستطلاعي كثّف تحليقه
23:59 | 2024-02-29
حاول إنهاء حياته إلا أن صراخه أنقذه.. هذا ما حصل في طرابلس
22:55 | 2024-02-29
إقفال دوائر جبل لبنان العقارية وقلق بكركي
22:52 | 2024-02-29
هل يتم إيقاف الطوابع المالية لحين توفرها شرعياً؟
22:51 | 2024-02-29
عاصفة "الأبراج" على الحدود تتلاشى.. والترسيم خارج نطاق البحث
فيديو
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
01/03/2024 08:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
01/03/2024 08:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
01/03/2024 08:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24