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لبنان

مولوي: الأبراج تحمي حدودنا وواجبنا التشدّد

Lebanon 24
29-02-2024 | 22:27
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يؤكد وزير الداخلية بسام مولوي في حديث إلى «نداء الوطن» أنّ «السعودية تريد رئيساً يحمي لبنان ويحفظ الشرعية ويكافح الفساد ويعزز الإدارة والقوى العسكرية والأمنية ويبني دولة القانون». ولفت إلى إمكان إجراء الانتخابات البلدية في 12 و19 و26 أيار، و«بالتالي لا بدّ من دعوة الهيئات الناخبة قبل 12 نيسان كحدّ أقصى. ولكن حالياً لا يمكن دعوتها لأنّنا في مرحلة تنقيح لوائح الناخبين والتي يفترض تجميدها في 31 آذار بعد تصحيحها. ومن ثمّ تُدعى الهيئات الناخبة». ورأى أنّ «الأبراج الحدودية موضوعة لحماية الحدود اللبنانية ولا يمكن منع لبنان من إقامة نقاط مراقبة على حدوده. هدف الكاميرات ضبط الحدود، وواجبنا التشدد بمراقبة حدودنا وليس التخفيف منها، الرقابة تحفظ الحدود وتمنع تهريب المخدرات والأشخاص إلى لبنان».
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