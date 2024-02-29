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لبنان
لمصلحة من يلعب الوقت على جانبي الحدود اللبنانية؟
Lebanon 24
29-02-2024
|
22:34
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كتب ابراهيم بيرم في"النهار": بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على المواجهات الدائرة بضراوة وبعدما تفلتت إسرائيل من كل قواعد الاشتباك السابقة المألوفة، فإن ثمة من يرى أن المعادلة العسكرية والبشرية التي ارتسمت في جنوب الحافة الأمامية بعد 8 تشرين الأول المنصرم قد صارت أميل لتكون لمصلحة إسرائيل لا بل قد تكون أربح لها من اجتياح بري للجنوب على غرار اجتياحاتها السابقة المتنوعة. فالأكيد أن إسرائيل تعرف تماماً أن أي اجتياح من هذا النوع بقصد تدمير قوة "حزب الله" في محاكاة لشعار تقويض حركة "حماس" وإبادة جسمها القتالي في غزة وقطاعها هو أمر له نتائجه وتداعياته ومنها احتمال اندلاع حرب إقليمية عابرة للحدود خصوصاً إذا ما استشعرالحزب ومعه إيران أن زمن الحرب الأخيرة الموعودة مع إسرائيل قد أزف وآن أوانه.
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ولم يعد سراً في هذا السياق أن طهران أبلغت قبيل أيام رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية بعدما استدعته إليها أن طهران لا ترى أن موعد المعركة الأخيرة الفاصلة مع الكيان الصهيوني التي توجب أن تشارك فيها طهران نفسها ويؤدّي "حزب الله" دور رأس الحربة فيها قد جاء. لذا فإن طهران تولّت بلسان مرشدها إبلاغ هنية هذا الأمر وسرّبت مصادر على صلة بها الى وكالة أنباء أجنبية بعضاً من هذا الكلام الرسمي الذي كان بمثابة رد مباشر من جهة على كل الاتهامات الموجهة للحزب وطهران ورسالة الى المعنيين بالأمر من جهة أخرى فحواها أن أحداً لم يتعهد لحماس باقتحام الجليل في الوقت الذي كانت فيه قوات حماس تقتحم غلاف غزة.
وبناءً على كل هذه المعطيات فإن تل أبيب تتصرف على أساس أن الوضع الحالي والمعادلة القائمة عسكرياً تلعب لمصلحتها. ففيما تعلن تل ابيب أن خسائرها البشرية في معركة الشمال هي دون العشرين قتيلاً بين جندي ومدني فإنها تشير الى أن الخسائر العسكرية على الجانب الآخر من الحدود قد وصل الى نحو 300 قتيل غالبيتهم الكاسحة من الحزب فيما هناك خسائر لحركتي الجهاد وحماس الى خسائر لحركة أمل فضلاً عن سقوط نحو 30 مدنياً.
وفي كل الأحوال ثمة من يرى أن استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه منذ خمسة أشهر يفتح الأبواب أمام احتمالات شتى تعاكس تصورات الحزب خصوصاً إذا ما نفذت إسرائيل وعيدها بأيام أكثر سخونة وبتوسيع لأمداء المعركة وتكثيف النيران.
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