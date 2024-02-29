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لبنان

حاول إنهاء حياته إلا أن صراخه أنقذه.. هذا ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
29-02-2024 | 23:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ف.ع" سوري الجنسية ربط عنقه بحبل محاولاً انهاء حياته داخل منزله في منطقة التبانة- طرابلس بشارع الرقيب ملص منتصف ليل امس.
 
وبحسب المعلومات، تم انقاذه في اللحظات الاخيرة بعد سماع صوت صراخه من قبل الاهالي.
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وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف في الصليب الاحمر الى المكان وجرى نقله الى احدى مستشفيات مدينة طرابلس ووصفت حالته بغير المستقرة.
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