حاول إنهاء حياته إلا أن صراخه أنقذه.. هذا ما حصل في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ف.ع" سوري الجنسية ربط عنقه بحبل محاولاً انهاء حياته داخل منزله في منطقة التبانة- طرابلس بشارع الرقيب ملص منتصف ليل امس.

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وبحسب المعلومات، تم انقاذه في اللحظات الاخيرة بعد سماع صوت صراخه من قبل الاهالي.وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف في الصليب الاحمر الى المكان وجرى نقله الى احدى مستشفيات مدينة طرابلس ووصفت حالته بغير المستقرة.