قصف مدفعي على وادي السلوقي... كيف يبدو الوضع جنوبًا؟

قصف الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم، بمدفعيته على منطقة وادي السلوقي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ويسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الترقب والحذر الشديدين انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وذلك بعد ان وسعت قوات الاحتلال دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة المحررة والتي استهدفت أطراف راشيا الفخار الفرديس كفرحمام وكفرشوبا في خراج بلدة الهبارية في قضاء حاصبيا، بما فيها مزارع شبعا المحتلة قابله رد مدفعي وصاروخي عنيف ومركز استهدف مواقع الاحتلال في السماقة والرمثا وزبدين داخل مزارع شبعا المحتلة، وهذا الهدوء الحذر الذي عاد صباح اليوم لمنطقة حاصبيا خرقه ليلا وحتى ساعات الفجر تحليق متقطع للطيران التجسسي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة امتدادا حتى مرتفعات جبل الشيخ الغربية المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي وحتى جبل صافي وتلال عرمتى والاحمدية في البقاع واقليم التفاح.

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وصعّد العدو اعتداءاته ليلا، فأغار على دفعات على جبل اللبونة وأطراف بلدة الناقورة، وسمعت اصوات الانفجارات في مدينة صور. وأطلقت قوات "اليونيفيل" صفارات الإنذار، بالتزامن مع القصف المعادي، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".



وأغار الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل على اطراف بلدة عيتا الشعب، ما أدى الى أضرار جسيمة، مع الإشارة الى أن عيتا الشعب من البلدات التي لحقتها نسبة كبيرة من الدمار في المنازل والممتلكات.



وواصل العدو إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق ليلا، بالإضافة الى القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق قبالة بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وكثف الطيران الاستطلاعي تحليقه فوق قضاءي صور وبنت جبيل .