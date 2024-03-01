التيار.. "بمئة دولار"

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يتحضر التيار الوطني الحر لإحياء "ذكرى 14 آذار 2005" في احتفال يقام يوم في 15 آذار في فندق الحبتور في سن الفيل، في تقليد سنوي يقيمه "التيار" للمناسبة ويعود ريعه لتمويل الحزب، على أن يحضره الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.وللمناسبة، نشط المنتسبون في بيع تذاكر الحفل وبلغ سعر البطاقة مئة دولار اميركي.وعلق متابعون على الموضوع بالقول: "الا يعلم قياديو "التيار" بالوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، فالشعب يحتاج الى من يموله لا هم".في المقابل، قال مصدر مطلع "إن قيادة "التيار" أنجزت الصياغة النهائية للعريضة النيابية الاتّهامية التي أعلن عنها رئيسه النائب جبران باسيل بحق الحكومة، وذلك على خلفية قرار تعيين رئيس للأركان وما يعتبره مخالفات دستورية أخرى، تمهيداً للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".