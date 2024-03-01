Advertisement

لبنان

التيار.. "بمئة دولار"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-03-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1170108-638448780733709891.jpg
Doc-P-1170108-638448780733709891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتحضر التيار الوطني الحر لإحياء "ذكرى 14 آذار 2005" في احتفال يقام يوم في 15 آذار في فندق الحبتور في سن الفيل، في تقليد سنوي يقيمه "التيار" للمناسبة ويعود ريعه لتمويل الحزب، على أن يحضره الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
Advertisement
وللمناسبة، نشط المنتسبون في بيع تذاكر الحفل وبلغ سعر البطاقة مئة دولار اميركي.
وعلق متابعون على الموضوع بالقول: "الا يعلم قياديو "التيار" بالوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، فالشعب يحتاج الى من يموله لا هم".
في المقابل، قال مصدر مطلع "إن قيادة "التيار" أنجزت الصياغة النهائية للعريضة النيابية الاتّهامية التي أعلن عنها رئيسه النائب جبران باسيل بحق الحكومة، وذلك على خلفية قرار تعيين رئيس للأركان وما يعتبره مخالفات دستورية أخرى، تمهيداً للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:05 | 2024-03-01
04:00 | 2024-03-01
03:56 | 2024-03-01
03:54 | 2024-03-01
03:51 | 2024-03-01
03:50 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24