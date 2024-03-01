Advertisement

لبنان

الوزير يخالف القانون والمتضررون يتحركون

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-03-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1170112-638448782814872025.JPG
Doc-P-1170112-638448782814872025.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مصدر إداري بارز أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض تخطى القانون الاداري مجددا باصداره قراراً جديداً بتكليف المحررة في "مؤسسة مياه البقاع" بولا حاوي بمهام المدير العام لمدة ثلاثة أشهر جديدة رغم وجود ستة موظفين بالأصالة في الفئة الوظيفية الثالثة هم أحق بهذا المنصب، وكل ذلك من دون العودة الى مجلس "مؤسسة مياه البقاع" بل تخطيه بصورة فاضحة في مخالفة صريحة ومقصودة.
Advertisement
وكشف المصدر" أن هناك مراجعة بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة من قبل الموظفين المتضررين كون القانون الى جانبهم"
وربط المصدر "بين هذه المخالفة الفاضحة والسعي الى تمرير المنافسات بعيدا عن الأصول من خلال عارض واحد وبالتراضي"، لافتا الى "ان هيئة الشراء العام وضعت ملاحظات على ما يحصل".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:05 | 2024-03-01
04:00 | 2024-03-01
03:56 | 2024-03-01
03:54 | 2024-03-01
03:51 | 2024-03-01
03:50 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24