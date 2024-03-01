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لبنان
الوزير يخالف القانون والمتضررون يتحركون
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
01-03-2024
|
01:30
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كشف مصدر إداري بارز أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض تخطى القانون الاداري مجددا باصداره قراراً جديداً بتكليف المحررة في "مؤسسة مياه البقاع" بولا حاوي بمهام المدير العام لمدة ثلاثة أشهر جديدة رغم وجود ستة موظفين بالأصالة في الفئة الوظيفية الثالثة هم أحق بهذا المنصب، وكل ذلك من دون العودة الى مجلس "مؤسسة مياه البقاع" بل تخطيه بصورة فاضحة في مخالفة صريحة ومقصودة.
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وكشف المصدر" أن هناك مراجعة بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة من قبل الموظفين المتضررين كون القانون الى جانبهم"
وربط المصدر "بين هذه المخالفة الفاضحة والسعي الى تمرير المنافسات بعيدا عن الأصول من خلال عارض واحد وبالتراضي"، لافتا الى "ان هيئة الشراء العام وضعت ملاحظات على ما يحصل".
المصدر: لبنان 24
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