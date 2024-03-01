"مبادرة لتضييع الوقت" نائب معارض يحذّر

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أشاد مصدر نيابي معارض بالنخوة والحماسة لدى "كتلة الإعتدال الوطني" لناحية سعيها الى تحريك الملف الرئاسي من خلال مبادرتها، كما أثنى على هدفها بجعل الإستحقاق لبنانيا، وهذا الامر يتوافق مع طروحات المعارضة وعدد كبير من النواب المستقلين.لكن المصدر أسف للحماسة الزائدة لدى "كتلة الإعتدال" لناحية قناعتها بأن الفريق الممانع لن تكون لديه أي مشكلة في الجلسات النيابية المتتالية المفتوحة لإنتخاب رئيس.المصدر ختم بالقول "إن النية طيبة في المبادرة ولكن المضمون غير واضح وأن الفريق الثاني لا يزال يشيع حتى اليوم نظرية حق النائب بمقاطعة الجلسة وتعطيل النصاب، من هنا ندرك أن كلمة السر الخارجية من المحور لم تصل بعد الى هذا الفريق لتسهيل عملية إنتخاب الرئيس، وبالتالي فمبادرة "الإعتدال" مع أنها مشكورة ولكن للأسف ستكون لتضييع الوقت والأسابيع القليلة المقبلة سوف تؤكد ما أقول".