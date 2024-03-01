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لبنان

"عروض سياسية مغرية" ربطا بالوضع الاقتصادي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-03-2024 | 02:15
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تلقى عدد من المسؤولين السياسيين عروضاً مغرية في الاسابيع القليلة الماضية مرتبطة بالتسوية السياسية التي يتم السعي لها من قبل عدة دول اساسية، وللمرة الاولى ترتبط هذه العروض بالازمة الاقتصادية الداخلية ووضع اطر واضحة وخطط علنية من اجل حلّها جذرياً.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك توجها واضحا لإتمام حلّ شامل في لبنان يشمل القضايا السياسية والاقتصادية اضافة الى تسوية طويلة الأمد في الموضوع الحدودي والصراع بين لبنان واسرائيل، لذلك فإن عملية التمهيد الديبلوماسية بدأت تأخذ إتجاهات اكثر وضوحاً في اطار التسوية الشاملة في المنطقة.
وترى المصادر أن كل المؤشرات توحي أن الولايات المتحدة الاميركية ستغطي بشكل اساسي اي توجه لاعادة تعويم الواقع الاقتصادي والمعيشي في لبنان حتى لو لم تكن هي التي ستمول هذا التحول بالتعامل مع لبنان، وقد باتت بعض القيادات اللبنانية في هذه الاجواء.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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