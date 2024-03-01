تعميم هام من مصرف لبنان الى المؤسسات المالية... ماذا في تفاصيله؟

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صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، تعميما للمؤسسات المالية، تضمن نسخة عن القرار الوسيط الرقم 13621 تاريخ 29/2/2024، المتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (شروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية) المرفق بالتعميم الأساسي لمؤسسات المالية الرقم 2.للاطلاع على نص التعميم، الضغط على المربع أعلاه.