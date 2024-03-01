جدول جديد... أسعار المحروقات الى ارتفاع

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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 16 ألف ليرة، وانخفض سعر صفيحة المازوت 4 آلاف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار كالآتي:البنزين 95 أوكتان: مليون و657 ألف ليرة.البنزين 98 أوكتان: مليون و695 ألف ليرة.المازوت: مليون و609 آلاف ليرة.الغاز: 944 ألف ليرة.