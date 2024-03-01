Advertisement

لبنان

جدول جديد... أسعار المحروقات الى ارتفاع

Lebanon 24
01-03-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1170122-638448815260507946.jpeg
Doc-P-1170122-638448815260507946.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 16 ألف ليرة، وانخفض سعر صفيحة المازوت 4 آلاف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار كالآتي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و657 ألف ليرة.

البنزين 98 أوكتان: مليون و695 ألف ليرة.
Advertisement

المازوت: مليون و609 آلاف ليرة.

الغاز: 944 ألف ليرة.

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:05 | 2024-03-01
04:00 | 2024-03-01
03:56 | 2024-03-01
03:54 | 2024-03-01
03:51 | 2024-03-01
03:50 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24