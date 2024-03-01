في الكورة.. أطلقوا النار باتجاه محلات لتحويل الأموال وفروا

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أقدم مجهولون على اطلاق النار بإتجاه محلات لتحويل الاموال لصاحبها "ج.ح" في محلة الهيكلية قضاء الكورة ولاذوا بالفرار وقد اقتصرت الاضرار على الماديات دون وقوع اصابات في الارواح ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد حضرت مخابرات الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث، فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار.