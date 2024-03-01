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لبنان

"الخارجية" تدين استهداف اسرائيل المدنيين العزل في غزة

Lebanon 24
01-03-2024 | 03:02
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بـ "شدة القتل المتعمد لعشرات المدنيين الفلسطينيين العزل، وجرح المئات من خلال قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي لطوابير المساعدات الإنسانية في غزة، ضمن إطار سياسة تجويع الشعب الفلسطيني وإبادته بصورة جماعية، مما يدفعه الى اليأس ويصب الزيت على النار، ويضعف فرص السلام العادل والشامل".
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وفي بيان لها، دعت الخارجية الى "إنشاء لجنة تحقيق دولية لتحديد المسؤوليات، وللحؤول دون إفلات الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة من المحاسبة والعقاب، مؤكدة مجدداً "أهمية اعتماد المجتمع الدولي معايير موحدة لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني الصارخة في غزة، من خلال اتخاذ موقف دولية حازمة  بإمتثال إسرائيل، أسوة بغيرها من الدول، للقانون الدولي الإنساني، والسماح بالإيصال الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار لإنهاء  هذه الحرب العبثية التي تزيد التطرف والحقد، ولا ينتج عنها سوى المآسي والويلات، وتؤسس لحروب وصراعات مستقبلية وقودها الابرياء العزل".
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