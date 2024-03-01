بالصور.. ميقاتي يجتمع مع سفراء اللجنة الخماسية في السرايا

يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في هذه الاثناء في السرايا، سفراء "اللجنة الخماسية العربية الدولية" وهم: سفير المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالله بخاري، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني، سفير مصر علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.

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