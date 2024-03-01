في طرابلس هددوه وسرقوه.. وهكذا تم اعتقال أحد المتهمين بالحادثة

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بعد قيام مجهولين بسرقة قاصر اثناء صعوده داخل سيارة اجرة من نوع مرسيدس كحلية اللون اثناء توجهه من ساحة النورـ طرابلس الى منزله في ابي سمراء، حيث أقدم 3 اشخاص داخل السيارة بتهديده بواسطة سكين وسلبه كل ما يملك من مال وهاتفه الخليوي ورميه على طريق المنار في منطقة ابي سمراء، وبعد المتابعة من قبل ذوي القاصر تمكن شبان من ابناء منطقة ابي سمراء ليل امس الخميس من القاء القبض على أحد المشتبه بهم في محلة ضهر العين الكورة ليتم تكبيله والتحقيق معه وقد نكر فعلته والتهم الموجهة اليه ثم رموه عند مفرق وادي هاب ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".مع الإشارة إلى ان العمل جارٍ على سحب كاميرات المراقبة من مكان صعود القاصر من ساحة النور في طرابلس لتحديد هوية الفاعل.