حبيب عرض مع وزير الاقتصاد كيفية دعم مصرف الإسكان عبر شركات التأمين



Advertisement زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة، يرافقه المستشار القانوني للمصرف مالك إرسلان، للبحث في السبل الآيلة إلى توثيق التعاون بين مصرف الإسكان والوزارة.

وقال حبيب بعد اللقاء: "عرضنا كيفية دعم وزارة الاقتصاد لمصرف الإسكان لتعزيز مصادر التمويل بهدف تأمين استمرارية إعطاء القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط. علماً أن هناك مصدر تمويل ثابتا في وزارة العمل من خلال قيمة شهادات الإيداع الخاصة باستقدام العمال الأجانب إن على صعيد الأفراد أو المكاتب".

أضاف: "بحثنا مع الوزير سلام في إمكان تطبيق هذه الآلية مع شركات التأمين ضمن القوانين المرعية الإجراء، كي نستطيع تعزيز مصادر تمويل مصرف الإسكان لتوفير قروض سكنية إضافية لذوي الدخل المحدود والمتوسط. ووعدنا الوزير بدرس هذا الموضوع مع شركات التأمين ووسطاء التأمين للاطلاع منهم على الشروط القانونية لتطبيقه، فهو يؤيد دعم مصادر تمويل مصرف الإسكان، إن في الداخل أو الخارج".

ولفت إلى أن "أجواء اللقاء كانت إيجابية جدا، وستكون لنا لقاءات أخرى مع الوزير سلام لمتابعة هذه الاقتراحات واستمرار التنسيق في شأنها".