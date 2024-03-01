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لبنان

إشكال كبير في انطلياس.. تضارب وقطع طريق الفوار

Lebanon 24
01-03-2024 | 03:56
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وقع إشكال كبير بين مجموعة من الشبان على منعطف الفوارـ انطلياس، ما لبث أن تطور إلى تضارب وقطع الطريق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ولا يزال الطريق حتى الساعة مقطوعا.

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