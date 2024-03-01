إشكال كبير في انطلياس.. تضارب وقطع طريق الفوار

وقع إشكال كبير بين مجموعة من الشبان على منعطف الفوارـ انطلياس، ما لبث أن تطور إلى تضارب وقطع الطريق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



ولا يزال الطريق حتى الساعة مقطوعا.





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