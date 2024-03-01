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لبنان

إجتماع لميقاتي مع لجنة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الإدارات العامة.. إليكم ما تقرّر

Lebanon 24
01-03-2024 | 04:05
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعاً للجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الادارات العامة قبل ظهر اليوم في السرايا، وضمّ: وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
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وخلال الاجتماع، أكد وزير المال أن "الكلفة الاجمالية للمساعدات التي أعطيت ملحوظة في الموازنة وتقدّر قيمتها بحوالى 2900 مليار ليرة لبنانية شهريا، لتصبح الكلفة الاجمالية للرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية بحدود 10700 مليار ليرة لبنانية شهريا، من ضمنها رواتب وأجور البلديات والمؤسسات العامة".
 
وبنتيجة الاجتماع تقرر الآتي:
 
أولا: الطلب من معالي وزيرة التنمية الادارية استكمال الخطوات اللازمة لتأمين آلة البصم في الادارات كافة للمباشرة بوضعها قيد العمل قبل تاريخ 1-5-2024.
ثانيا: الطلب من الهيئات الرقابية التشدد في مراقبة الحضور وانجاز العاملين في القطاع العام المهام المطلوبة ، كما والطلب من الادارات تفعيل كافة الرقابة التسلسلية، مع ما يترتب على ذلك من تحميل المسؤولية للرؤساء التسلسليين لا سيما المدراء العامين.
ثالثا : التزام جميع العاملين في القطاع العام بدوام العمل الرسمي المحدد بموجب القانون رقم 46/2017.

الأمن العام
وكان رئيس الحكومة استقبل صباحا المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري وعرض معه الوضع الامني.
 
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صور من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:
 
الإجتماع مع اللجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الادارات العامة:
 
 
لقاء الرئيس ميقاتي مع البيسري:
 
 
 
 
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