Advertisement

لبنان

هكذا ردّ وزير الدفاع على "الحملات المبرمجة المعروفة المصدر"

Lebanon 24
01-03-2024 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1170169-638448889885666885.jpeg
Doc-P-1170169-638448889885666885.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم البيان الاتي:
 
"في اطار الحملات المبرمجة المعروفة المصدر للنيل من وزير الدفاع الوطني وتشويه قراراته ومواقفه، يتم التداول في بعض وسائل الاعلام بمعلومات مغلوطة وملتبسة حول نتائج مباراة التطوع في  الكلية الحربية ويتم تحميل وزير الدفاع الوطني مسؤولية  التأخير في اعلانها ما احدث ارباكاً في صفوف الطلاب الذين اشتركوا في هذه المباراة.
Advertisement
ان وزير الدفاع الوطني، وبهدف وضع حد للاكاذيب التي تُسرب يوضح ما يأتي:
اولا: بلغ عدد الذين اجتازوا كل مراحل مباراة التطوع نحو 800 مرشح اظهرت النتائج التي رُفعت الى وزير الدفاع الوطني قبول نحو 120 منهم فقط.
ثانياً: تبين لوزير الدفاع ان النتائج لم تراع كلها المعايير والاسس الواجب توافرها في من سيكون ضابطاً في الجيش اللبناني خصوصاً وفي المؤسسات الامنية الاخرى عموما، سواء لجهة المستوى العلمي او الكفاءات الشخصية التي تحفظ للضابط اللبناني ما تميز به دائما من قدرات تؤهله لتولي مهمات عسكرية على مستوى الوطن.
ثالثاً: بهدف المحافظة على المستويات العلمية والمعنوية التي تميّز طلاب الكلية الحربية، طلب وزير الدفاع الوطني من قائد الجيش اعادة النظر في هذه النتائج كي تأتلف مع المعايير المطلوبة والتي لا يجوز التساهل بها لاي سبب كان ، وقدم الوزير اقتراحات عدة تصحح الخلل الحاصل في النتائج وتعيد الى الدورة العتيدة ما يحفظ للكلية الحربية تميزها. وسوف يتابع وزير الدفاع الوطني البحث مع قائد الجيش للوصول الى نتائج عملية تستند الى الاعتبارات المشار اليها اعلاه.
 
ان وزير الدفاع الوطني اذ يتفهم قلق الطلاب المعنيين بدورة التطوع هذه، يدعوهم الى عدم الاخذ بالحملات المشبوهة التي اطلت من جديد، ويؤكد لهم ان  الكلمة الفصل في ما خص مباراة التطوع، تبقى للكفاءة والمستوى العلمي والمعنوي التي يجب ان تتوافر في طلاب الكلية الحربية، مصنع الرجال".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:56 | 2024-03-01
06:48 | 2024-03-01
06:38 | 2024-03-01
06:36 | 2024-03-01
06:31 | 2024-03-01
06:29 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24