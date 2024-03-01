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لبنان

سماع اصوات قذائف مدفعية شرقي بعلبك... والسبب؟

Lebanon 24
01-03-2024 | 04:28
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تسمع اصوات قذائف مدفعية وصاروخية منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم على السفح الغربي للسلسلة الشرقية، مصدرها عمليات تدريب للجيش في الحقول المخصصة للرماية شرقي بلدة الطيبة - بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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