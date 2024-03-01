سماع اصوات قذائف مدفعية شرقي بعلبك... والسبب؟

تسمع اصوات قذائف مدفعية وصاروخية منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم على السفح الغربي للسلسلة الشرقية، مصدرها عمليات تدريب للجيش في الحقول المخصصة للرماية شرقي بلدة الطيبة - بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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