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لبنان
سماع اصوات قذائف مدفعية شرقي بعلبك... والسبب؟
Lebanon 24
01-03-2024
|
04:28
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تسمع اصوات قذائف مدفعية وصاروخية منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم على السفح الغربي للسلسلة الشرقية، مصدرها عمليات تدريب للجيش في الحقول المخصصة للرماية شرقي بلدة الطيبة - بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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