Advertisement

لبنان

مطر وبرق ورعد... طقس لبنان سيتحوّل!

Lebanon 24
01-03-2024 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1170176-638448898145214671.jpeg
Doc-P-1170176-638448898145214671.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقدير ات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة صباحا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة و تكون مترافقة برياح ناشطة ، كما تتكاثف الغيوم ليلا وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة بخاصة شمال البلاد واحتمال  حدوث برق ورعد. يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية و تنعدم الرؤية بشكل كلي.
Advertisement
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع  في درجات الحرارة بشكل ملموس والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم غد السبت، حيث من المتوقع أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا جنوب اليونان والذي يقترب تدريجيا ويؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. 
 
 ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار  في بيروت بين 13 و22 درجة، طرابلس بين 11 و20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة. 
الطقس المتوقع في لبنان: 
 
 
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة  والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية و بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح أحيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة صباحا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة و تكون مترافقة برياح ناشطة ، كما تتكاثف الغيوم ليلا وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة بخاصة شمال البلاد واحتمال  حدوث برق ورعد. يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية و تنعدم الرؤية بشكل كلي.
الأحد:  غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ  في درجات الحرارة (بما يقارب 5 درجات)، تهطل أمطار متفرقة  تكون غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة بخاصة في الفترة الصباحية، كما تتساقط الثلوج بدءا من 2000 متر  نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس فجر الإثنين ال 1800 متر. تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر و يتخلله انفراجات و يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا  مع ارتفاع في درجات الحرارة و أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية ، وثلوج خفيفة على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن ال 1800 متر، تنحسر الأمطار والثلوج  تدريجيًا خلال النهار  مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
-الحرارة على الساحل من 11 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في  الداخل من 5 الى 20 درجة.
-الرياح السطحية:   متقلبة ضعيفة صباحا تتحول بعد الظهر الى  شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كم/س. 
-الانقشاع: جيد. 
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65 %. 

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6:06.

-ساعة غروب الشمس: 17:35.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:56 | 2024-03-01
06:48 | 2024-03-01
06:38 | 2024-03-01
06:36 | 2024-03-01
06:31 | 2024-03-01
06:29 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24