اطلاق نار على محلات تحويل اموال... هذا ما حدث في الكورة

Advertisement

أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه محال لتحويل الأموال لصاحبها "ج.ح" في محلة الهيكلية قضاء الكورة ولاذوا بالفرار، واقتصرت الأضرار على الماديات.وحضرت مخابرات الجيش إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.