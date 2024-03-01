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لبنان

اطلاق نار على محلات تحويل اموال... هذا ما حدث في الكورة

Lebanon 24
01-03-2024 | 04:52
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أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه محال لتحويل الأموال لصاحبها "ج.ح" في محلة الهيكلية قضاء الكورة ولاذوا بالفرار، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وحضرت مخابرات الجيش إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
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