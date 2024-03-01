بلدية دير عمار: لم نمنع مؤسسة المياه من العمل داخل البلدة

أوضحت بلدية دير عمار ـ المنية، في بيان، أنه "بعد ورود عدة شكاوى من قبل أهالي البلدة تفيد بأنه عند تقديمهم طلبات إشتراك مياه للمباني السكنيّة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي ـ مكتب المنية، يقال لهم من قبل المسؤولين في المؤسسة بأنهم لا يستطيعون توصيل المياه إلى منازلهم وذلك بسبب منعهم من حفر الطرقات من قبل بلدية دير عمار. لذلك نود أن نوضح أن ما طلبته البلدية من مؤسسة المياه هو إعاده صيانة الحفر التي يتم حفرها بعد التمديدات، مع العلم بأنه ليس من واجب البلدية إغلاق هذه الحفر أو تحمل تكاليف تصليحها، طالما أن مؤسسة المياه في المنية تتقاضى ثمن التمديد من المشتركين".

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وأضاف البيان أن البلدية "لم تمنع المؤسسة من التمديد إنما طلبت منها إغلاق الحفر بعد إنجاز الأعمال، ووجهت إنذاراً شفهياً للمؤسسة بسبب الإهمال الذي يحصل بعد كل حفر لأجل إنجاز توصيل المياه للمباني السكنية".(الوكالة الوطنية للإعلام)