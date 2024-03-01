"حزب الله" يُسقط طائرة مسيّرة للعدوّ الإسرائيليّ

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الجمعة 01-03-2024، أسقط مُحلّقة لجيش ‏العدوّ الإسرائيليّ" في وادي العزية القريب من بلدة زبقين جنوب غربي صور.

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